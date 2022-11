Enem 2022: Veja a movimentação no primeiro dia de prova em Apucarana

Da Redação

Neste domingo (13), mais de 1,7 mil candidatos farão a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Apucarana. O município tem cinco locais de prova que começaram a registrar movimentação por volta das 12 horas, quando os portões foram abertos.

Os portões foram fechados às 13 horas e a prova começa às 13:30 com 90 questões de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas. O tempo mínimo de permanência do exame é de duas horas e a prova deve ser entregue até às 19 horas.

A segunda fase do Enem será no próximo domingo, 20 de novembro, com provas objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Em Apucarana, provas são realizadas no Colégio Anchieta, Colégio Nilo Cairo, Colégio Polivalente, Colégio Cerávolo e Campus Apucarana da UNESPAR.

