Empresários de Apucarana cobram Copel sobre quedas na energia

Um grupo de empresários de Apucarana (PR) esteve na Companhia Paranaense de Energia (Copel), nesta segunda-feira (4), em Curitiba, para cobrar melhorias no abastecimento de energia elétrica para a cidade e região. A reunião, intermediada pelo secretário de Estado da Saúde (Sesa) e deputado federal licenciado , Beto Preto, atendeu a um pedido do empresariado, gestores municipais e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), que reclamam de constantes interrupções no serviço.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana questiona Copel sobre quedas de energia

Na mesa de reunião estavam o presidente da Acia, Wanderlei Faganello e o diretor da entidade, Jose Dionísio Mendes; o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Sergio Vital (PSD), vereadores Francisley Preto Godoi, o Poim, (PSD) e Lucas Ortiz Leugi (PP), além dos empresários, principalmente do ramo de biodefensivos.

Dentre os principais assuntos estavam a dificuldade das empresas em lidar com as quedas de energia e oscilações frequentes do serviço em Apucarana. Um dos pedidos e assuntos demandados foi o agendamento de interrupção da energia ou algum outro tipo de ocorrência. De acordo com empresários, muitos processos e equipamentos se perdem por conta dessas quedas, que poderiam ser evitadas.

Segundo o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, as interrupções e quedas de energia afetam diretamente o setor industrial. "Esse é um problema que não é decorrente das tempestades recentes que, claro também afetam o sistema, mas são situações que vêm ocorrendo com frequência há tempos", comenta, acrescentando que a comitiva de empresários busca soluções. "Precisamos entender o que está acontecendo para planejar melhorias em curto e médio prazo", afirma. Segundo ele, um engenheiro determinado pela Acia vai acompanhar os trabalhos de mapeamento da rede.

O presidente da Copel, Daniel Slaviero, o diretor de distribuição, Hemerson Pedroso, o diretor de comunicação, David Campos e o ouvidor da Copel, Ubirajara Brum, ouviram os participantes sobre as demandas.

Após as reclamações, os diretores e presidente da Copel apresentaram dados de investimentos da empresa no Paraná, indicadores de qualidade dos serviços e informações sobre como são as atividades de manutenção da rede de energia.



“Precisamos urgentemente de solução. Os problemas estão aí e estamos aqui para resolver. Vamos preparar uma força-tarefa, mapeando tudo o que será necessário para atender aos pedidos. Essa região é muito importante no setor produtivo e, por isso, temos urgência nessa demanda”, disse Daniel Slaviero.

Algumas ações serão feitas a curto prazo para resolução parcial no fornecimento, com o endereçamento das unidades consumidoras para avaliação pontual de cada problemas, A longo prazo, será desenvolvida a subestação na região.

Ficou agendada uma nova reunião para o início de fevereiro de 2024 para reformular as ações e reavaliar o cenário atual e avaliar se as alterações a curto prazo tiveram resultados efetivos nas unidades consumidoras de melhoria.

