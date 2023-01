Em dois anos, Banco Central recolhe R$ 15 mil em notas falsas

Da Redação

Foram 64 notas de R$ 100 falsificadas nos dois municípios em 2021 e 2022

Em dois anos, o Banco Central (BC) recolheu quase R$ 15 mil em notas falsas apreendidas em Apucarana e Arapongas. Foram 198 cédulas retiradas de circulação, segundo balanço do Departamento do Meio Circulante do BC. As notas de R$ 100 estão entre as mais falsificadas nos dois municípios.

Em todo Paraná, 12.299 cédulas falsas foram identificadas apenas em 2022, o que representa um montante de R$ 1,1 milhão. São Paulo é o estado com mais notas falsificadas: 216.087. Rio de Janeiro vem na sequência (32.163), seguido de Minas Gerais (24.624). O Paraná é o quarto lugar em número de cédulas retiradas de circulação. Em todo País, 353.396 notas foram tiradas de circulação apenas no ano passado.

As notas mais falsificadas em Apucarana foram de R$ 100 (34 unidades nos dois anos). No entanto, chama atenção o número de falsificações envolvendo as notas de R$ 200, o maior valor na moeda brasileira, que passaram de 5 casos em 2021 para 13 em 2022. Em valores, as falsificações somam R$ 8.070,00 no município.

Em Arapongas, as notas de R$ 20 são as mais falsificadas nos dois anos (33 unidades), seguidas de 100 (30 unidades) e R$ 50 (28). No total, as falsificações somam R$ 6.825,00.

A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.

Segundo o Banco Central, algumas dicas ajudam a evitar problemas com notas falsas. O real tem duas 'famílias de notas' e ambas são válidas. A primeira família do real foi lançada em 1994, ao substituir o cruzeiro real. A segunda família, lançada em 2010, representa a evolução da moeda e foi criada para agregar elementos antifalsificação mais modernos. As cédulas são caracterizadas por exibir a efígie da República de um lado e animais da fauna nacional de outro.





APRENDA A IDENTIFICAR SE O SEU DINHEIRO É REAL

· Veja a Marca-d’Água - Coloque a nota contra a luz e veja, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro.

· Veja o Fio de Segurança - Um fio escuro fica visível próximo ao meio da nota, quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra “REAIS”. Mas repare que o fio só está presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais.

· Sinta o Alto-Relevo - Pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da nota. Por exemplo: na frente, na legenda “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”, nas laterais e nos números indicativos de valor (nas notas de 10 e 20 reais, somente no número inferior esquerdo). Nas notas de 20, 50 e 100 reais, você pode sentir o relevo também no verso: na legenda “BANCO CENTRAL DO BRASIL”, no animal e no número indicativo de valor

· Veja o Quebra-Cabeça - Coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota.

· Descubra o Número Escondido - Ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você vê o valor da nota aparecer nas áreas indicadas.

· Descubra os Elementos Fluorescentes - Sob luz ultravioleta, você vê que: •o número do valor da nota aparece na frente, na área indicada; •a numeração de série vermelha fica amarela; •pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás.

· Descubra a Faixa Holográfica (apenas nas notas de 50 e 100 reais) - Ao movimentar a nota, você vê os seguintes efeitos nessa faixa: •o número do valor da nota e a palavra REAIS se alternam; •a figura do animal fica colorida; •na folha (50) ou no coral (100) aparecem diversas cores em movimento.

· Descubra o Número que Muda de Cor (apenas nas notas de 10, 20 e 200 reais) - Movimente a nota e descubra que o número assinalado muda do azul para o verde. Uma faixa brilhante parece rolar pelo número.

· Sinta com os dedos se o papel é mais áspero que o papel comum. Se possível, compare a nota que você recebeu com outra que já tem e verifique se há diferença nos itens de segurança.

