Dragões da Real se reúne em Apucarana para assistir final

Se a torcida do Palmeiras vai estar reunida na sede da Mancha Verde, no Jardim América, no próximo domingo (3), para a final do Campeonato Paulista, a Dragões da Real, torcida organizada do São Paulo, também estará junta em seu espaço, que fica localizado no Parque da Raposa, em Apucarana.

Com mais de 50 sócios, a torcida se reúne na sede para todos as partidas em que o clube disputa, independente do campeonato. O presidente da torcida são paulina, Everson Domingues, conta que o grupo é o primeiro a criar uma sede de uma torcida organizada na cidade. “Somos a primeira torcida organizada a ter uma sede física em Apucarana, que foi inaugurada em 2019, mas devido a pandemia tivemos que dar uma pausa no projeto que foi retomado em fevereiro desse ano”, disse.

Everson reforça que todos os torcedores do São Paulo que quiserem assistir à partida decisiva no domingo podem comparecer à sede. “A Dragões da Real convida todos os são paulinos e são paulinas para estar com a gente nesse domingo apoiando o Tricolor em busca de mais um título. A sede vai estar aberta a partir das 13 horas”, chamou o presidente.

Ele ainda diz que o grupo sempre aproveita a grande quantidade de sócios para realizar ações sociais no município. “Durante todo o ano estamos em busca de parceiros para estar fazendo ações sociais, já realizamos campanha do agasalho, distribuição de cestas básicas para instituições de caridade, distribuição de marmitex para moradores em situação de rua, entre outras ações”, disse.

O jogo decisivo acontece às 16 horas do domingo (3), no Allianz Parque, casa do Palmeiras. No Morumbi, pelo jogo de ida da final do Paulistão, o São Paulo largou na frente e venceu por 3 a 1, com gols de Jonathan Calleri (2) e Pablo Maia. A equipe alviverde diminuiu no fim do confronto com Raphael Veiga e precisa ganhar o jogo da volta por três gols de diferença, ou por dois, assim levando a decisão aos pênaltis.

A grande final terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, do Paulistão Play, do canal do Paulistão no YouTube, do Estádio TNT Sports e da HBO Max na internet.