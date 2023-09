Diocese de Apucarana convoca fiéis para terço 'pela defesa da vida'

A Diocese de Apucarana convocou nesta segunda-feira (25) a comunidade católica para participar do 'Santo Terço' em defesa da vida, que será realizado em todas as paróquias nos dias 7 ou 8 (depende da escolha de cada igreja), durante a celebração da Semana Nacional da Vida.

O ato acontece após o início do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da ação que pretende descriminalizar o aborto feito por mulheres com até 12 semanas de gestação. O bispo de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, chegou a publicar um vídeo se posicionando contra a liberação.

"Convoco todas as paróquias de nosso território diocesano a reservarem as datas de 7 de outubro, Festa de Nossa Senhora do Rosário, ou dia 8, Dia do Nascituro, para recitarem na Igreja Matriz o terço com reflexões acerca da vida humana que foi preparado pelo Serviço Defesa da Vida da nossa equipe diocesana da Pastoral Familiar", disse o bispo.

Dom Carlos ressaltou que a movimentação serve como uma forma de manifestação contra a ação julgada no STF. "Não podemos ignorar os ataques à vida humana em nosso país. Essa convocação servirá como uma pública manifestação da nossa adesão à defesa e promoção da vida, desde a sua concepção até seu fim natural", finalizou.

Também nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Apucarana recebeu representantes do Movimento Rosário Perpétuo que foram pedir ao parlamentares apoio contra o aborto.

