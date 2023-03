Dezenas de estudantes participam de protesto após fechamento de RU

Da Redação

Dezenas de estudantes do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) participaram na noite desta quinta-feira (25) de protesto contra o fechamento do Restaurante Universitário (RU) e da cantina da instituição. Os acadêmicos estão sem acesso à alimentação há uma semana e cobram providências. O ato reuniu alunos de vários cursos, que usaram faixas e cartazes para pedir providências.

Presidente do movimento estudantil da Unespar em Apucarana, Rafaela Mello, de 21 anos, afirma que a situação gera prejuízos aos estudantes, principalmente aqueles que vêm direto do trabalho para a faculdade. Ela assinala que a queda na procura pelo RU ocorreu por conta do preço alto da refeição para os estudantes, que é de R$ 7,98. “Fizemos uma pesquisa e a refeição da Unespar de Apucarana é a mais cara entre todas as universidades estaduais públicas do Paraná”, afirma.

O diretor do campus de Apucarana, Daniel Fernando Matheus Gomes, publicou comunicado à comunidade acadêmica informando que a empresa responsável pelo RU solicitou em 6 de março rescisão de contrato de forma amigável, alegando baixo número de refeições comercializadas diariamente. O atendimento acabou suspenso no dia 17. A direção cobrou a retomada do serviço na última segunda-feira (20), com base no contrato vigente, mas a empresa não abriu as portas.



Em entrevista ao TNOnline, o diretor afirma que a baixa procura dos estudantes pelo RU gerou o problema. Segundo ele, o edital de contratação estimava uma média de 350 refeições diárias. No entanto, o número máximo chegou a 140. Assim, a empresa pediu a rescisão amigável, que agora é analisada pela procuradoria jurídica.

Segundo ele, a queda na demanda do restaurante é reflexo direto da redução no número de estudantes após o retorno das aulas presenciais. “Perdemos 800 alunos após a pandemia”, diz. Antes da covid-19, a instituição contava com 2.150 estudantes matriculados. Agora, o número não passa de 1.350.

Daniel afirma que uma nova licitação, adaptada à realidade atual, será aberta. No entanto, isso só será possível após o trâmite de encerramento com a atual empresa. “A direção está fazendo o que é possível para resolver a situação. Também utilizo o RU e sei da sua importância”, diz Daniel.

Com relação à cantina, a empresa detentora dos direitos de uso informou em 22 de fevereiro que não exerceria sua prerrogativa de renovação contratual. Um novo processo licitatório já foi aberto, afirma o diretor da Unespar de Apucarana.

