Desnível do asfalto no pontilhão da Avenida Brasil preocupa

Quem passa pelo pontilhão da Avenida Brasil, no final da Avenida Minas Gerais, em Apucarana, tem observado um desnível no asfalto que já tem causado transtornos aos motoristas. O setor de trânsito da prefeitura da cidade já colocou cones no local para isolar a área e evitar que motoristas passem pelo buraco.

O problema no local é recorrente. Em 2016, a então concessionária responsável pelo trecho, Viapar, já realizava reparos no problema que começava a aparecer. Recentemente, em fevereiro deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi acionado pela administração municipal para realizar reparos na estrutura do local. Poucos meses depois, o problema voltou a aparecer.

De acordo com a secretária de Obras de Apucarana Ângela Stoian, uma vistoria foi realizada no local em fevereiro, e apontou que um muro de pedras que sustentava o aterro no local tinha caído, fazendo com que a terra cedesse. "Após a vistoria, acionamos o Dnit, que em 15 dias esteve no local realizando as obras para reparar o problema. Desta vez ainda não estive lá, devo realizar uma nova vistoria até amanhã, para poder afirmar se há ou não qualquer tipo de risco. De qualquer maneira, já acionamos o Dnit novamente, que é o responsável pelo trecho, para que os reparos necessários sejam realizados", afirmou a secretária.

A reportagem do TNOnline entrou em contato com Dnit, que afirmou que já encaminhou a demanda para a área técnica e deve dar uma resposta sobre o problema até esta terça-feira, 03.