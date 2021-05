Deputado Cobra apoia implantação de Ceasa em Apucarana

Continua após publicidade

O deputado Cobra Repórter acompanhado do vereador Tiago Cordeiro de Apucarana visitaram a redação do Jornal Tribuna do Norte nesta quinta-feira (13). Depois foram até a prefeitura municipal para conversar com o prefeito Júnior da Femac.

O deputado apoia a instalação de uma unidade da Central de Abastecimento do Estado (Ceasa) em Apucarana

“Este é um projeto de grande importância para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, que atende a necessidade dos produtores, agricultores dessa região, que é muito rica. É um projeto fantástico e vamos apadrinhar isso em Curitiba", disse o Deputado.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) esteve recentemente em Curitiba, na ocasião, o parlamentar entregou o requerimento aprovado pela Câmara Municipal em que pede à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) a instalação de uma Unidade Atacadista da Ceasa em Apucarana.

“Estamos apoiando a ideia e trabalhando isso em Curitiba, para que se torne uma realidade. Esta unidade poderia atender os pequenos produtores hortaliças e frutas de Apucarana e de todo o Vale do Ivaí. O que seria muito bom para muitas famílias e a economia regional”, disse o deputado Cobra Repórter, que é natural de Apucarana.



O vereador agradeceu o apoio do Deputado para a instalação do Ceasa e já anunciou que um novo 'Meu Campinho' deverá ser implantado em Apucarana. "Eu agradeço o apoio do deputado na liberação de mais uma unidade do Programa “Meu Campinho” para Apucarana que vai atender a região do Jardim Catuaí", comenta.