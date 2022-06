Depois de novos reajustes, diesel fica mais caro do que a gasolina

Da Redação

Diesel é vendido na cidade entre R$ 6,99 e R$ 7,80, enquanto a gasolina entre R$ 7,20 e R$ 7,59

Com o novo reajuste de preços dos combustíveis no último sábado (18), o diesel já está mais caro que a gasolina na maioria dos postos de Apucarana. Em apenas dois estabelecimentos pesquisados pelo TNOnline na cidade nesta segunda-feira (20) os valores do diesel estão menores do que a gasolina.

Segundo o aplicativo Menor Preço, do governo estadual, o diesel é vendido na cidade entre R$ 6,99 e R$ 7,80, enquanto a gasolina entre R$ 7,20 e R$ 7,59. Apenas dois estabelecimentos, segundo pesquisa feita pelo aplicativo, vendem abaixo do valor da gasolina, a R$ 6,99 e R$ 7,08. A reportagem conferiu esses preços por telefone.

“Eu nunca vi o diesel estar mais caro que a gasolina no Brasil. É uma coisa péssima”, afirma o empresário Wellington Kreb. Segundo ele, o governo federal precisa tomar uma atitude sobre o assunto. “Não tem cabimento o que está ocorrendo. O litro do diesel ficou R$ 0,77 mais caro, mas a maioria dos postos repassou R$ 0,70 de aumento. Alguma providência precisa ser tomada”, diz.

Em relação aos postos vendendo abaixo do valor da gasolina, ele afirma que esses estabelecimentos estão tendo prejuízos. “O preço de custo para os postos está acima de R$ 7”, assinala.

A gasolina aumentou R$ 0,20, em média, o litro. No entanto, muitos donos de postos estão segurando os preços desse combustível, por enquanto. Por outro lado, o etanol abriu esta semana até R$ 0,40 mais barato por conta da disputa de mercado, sendo comercializado em Apucarana entre R$ 4,89 e R$ 5,27.

Vilson Kozan, gerente de outro posto de combustíveis de Apucarana, lamenta o reajuste do diesel. “(R$ 0,70 por litro) é um aumento muito grande. Tudo que a gente compra hoje é baseado no diesel. Então, os custos dos alimentos, por exemplo, vão acompanhar essa alta. É ruim para todo mundo”, assinala. Ele afirma que no posto onde trabalha o preço da gasolina ainda não sofreu reajuste, enquanto do etanol caiu R$ 0,40. “A gente segue os valores praticados pela distribuidora da Petrobras”, acrescenta.

Em Arapongas, a tendência se repete. Segundo o aplicativo Menor Preço, a gasolina é vendida entre R$ 7,13 e R$ 7,49, enquanto o diesel entre R$ 7,22 e R$ 7,59.

AUMENTO

A Petrobras anunciou os aumentos na última sexta-feira (17), com entrada em vigor no sábado (18). A alta de preços nas distribuidoras foi de 5,2% na gasolina e 14,2% no diesel. Segundo a Petrobras, o novo aumento reflete a disparada dos valores praticados no mercado de petróleo internacional.

A pressão do governo federal em relação aos preços levou o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, a deixar o cargo nesta segunda-feira (20).