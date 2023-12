Delegado fala sobre mãe e bebê que desapareceram em Apucarana

O delegado-chefe da 17ª SDP de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (28) para atualizar o caso da jovem de 21 anos que havia desaparecido com o filho, um bebê de 7 meses, na tarde do feriado de Natal. (Vídeo abaixo)

Conforme o delegado, Vanessa Nunes do Carmo, de 21 anos, e o filho foram localizados na quarta-feira (27) em Imbaú, próximo à cidade de Ortigueira.

“No veículo, estava um homem com diversas passagens pela polícia, a Vanessa, o filho dela e mais uma criança que é filho do condutor do carro. Durante a inspeção do automóvel, a PM constatou que o veículo era clonado; inclusive, seria objeto de furto. Todos foram encaminhados para a delegacia, onde o homem foi autuado em flagrante pela receptação,” informou o delegado.

O delegado também apontou que a jovem havia ido para Guaratuba, cidade do litoral paranaense. "As câmeras de segurança registraram um Fiat Uno, conduzido por um homem, buscando ela e o bebê. Conforme as imagens, foi constatado que ela entrou no carro voluntariamente; saiu de casa por volta das 14 horas, sem dar satisfação de onde iria, como sempre fazia. No entanto, os familiares acharam suspeita a situação a partir do momento que ela parou de contatar a família e não voltou mais para casa, já que a jovem saiu de residência afirmando que iria encontrar amigos no Jardim Catuaí e não levou nada, além do filho e a mamadeira da criança. Preocupados, os familiares acionaram a polícia," disse.

Conforme o delegado, a jovem e o bebê estão bem, e a Polícia Civil investigará o caso mais profundamente, já que a denúncia inicial era de desaparecimento, e essa hipótese já foi descartada. A polícia aguarda uma cópia do inquérito instaurado em Ortigueira para dar sequência nas investigações.

Veja a entrevista na íntegra:

