INVESTIGAÇÃO

Delegado dá detalhes sobre confronto com morte em Apucarana

Suspeito usava tornozeleira eletrônica e portava um revólver calibre 32; um adolescente foi apreendido com porções de cocaína

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 15:51:35 Editado em 05.02.2026, 15:51:28
Autor Delegado Ricardo Monteiro, da 17ª Subdivisão Policial - Foto: Lis Kato/TNOnline


O delegado Ricardo Monteiro, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), deu maiores detalhes sobre o confronto envolvendo uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar (PM), que resultou em uma morte na noite de quarta-feira (4), na Rua Mooca, na região do Jardim América, em Apucarana (PR).

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (5), o delegado informou que os policiais já tinham informações de que o homem estaria realizando a comercialização e a distribuição de entorpecentes na região. Durante a tentativa de abordagem a um veículo onde estavam dois indivíduos, um deles fugiu a pé. Na perseguição, os policiais visualizaram que um dos suspeitos portava algo na mão e determinaram que ele parasse e largasse o objeto, momento em que o suspeito apontou a arma de fogo na direção dos policiais.

"Em razão dessa injusta agressão iminente a qual eles estavam sendo submetidos, eles efetuaram pelo menos cinco disparos visando cessar essa injusta agressão. O indivíduo foi alvejado por pelo menos dois disparos", informou o delegado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu antes de receber socorro. No local, foi apreendido um revólver calibre 32 com duas munições. Monteiro confirmou que o homem, de 29 anos, possuía uma extensa ficha criminal com passagens por tráfico e receptação desde 2013, e que no momento do confronto ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Um adolescente que acompanhava o suspeito foi apreendido e confirmou que acabava de ter deixado uma certa quantidade de drogas em um ponto para comercialização. O delegado afirmou que o inquérito vai apurar a dinâmica dos fatos para verificar se houve algum excesso ou algum equívoco na ação.

