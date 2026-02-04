Leia a última edição
Homem morre após confronto com a Rotam em Apucarana

Confronto foi registrado na Rua Mooca, na região do Jardim América, na noite desta quarta-feira (04)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 21:27:25 Editado em 04.02.2026, 21:32:34
Homem morre após confronto com a Rotam em Apucarana
Autor Confronto na noite desta quarta-feira - Foto: Louan Brasileiro

Um homem morreu durante confronto com uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (4), em Apucarana.

O confronto foi registrado na Rua Mooca, na região do Jardim América. O homem alvejado pelos policiais militares não teve a idade e a identificação divulgadas até o momento.

Segundo informações da PM, ele estava armado na Rua Mooca quando teria reagido à abordagem. Os policiais da Rotam reagiram em legítima defesa, e o suspeito acabou morrendo ainda no local. A equipe da PM estava em patrulhamento de rotina quando ocorreu a situação de confronto.

Equipes da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) foram chamadas ao local para realizar as investigações referentes ao caso. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para providenciar a retirada do corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo apuração do TNOnline, um segundo homem, que estava com o rapaz morto, foi preso. Nenhum policial ficou ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito no local.

