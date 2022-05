Defesa Civil de Apucarana se mobiliza para atender moradores

Da Redação

Foi retomado, na manhã desta segunda-feira (30), o trabalho de ajuda aos moradores de Apucarana e desobstrução de vias que iniciou neste domingo (29). As equipes da Prefeitura e Guarda Municipal, Bombeiros e Copel foram mobilizadas, por volta das 18h30 deste domingo, após estragos provocados por uma forte tempestade.

continua após publicidade .

Os maiores estragos ocorreram na região Sul da cidade, abrangendo a região do Parque Santo Expedito e jardins Catuaí, Santa Helena, Eldorado, Vila Rural Nova Ukrânia e Jardim Curitiba. “A tempestade atingiu também pontos da área central e outros bairros. Postes da rede de energia e árvores caíram, fazendo com que milhares de casas e comércios ficassem sem energia por várias horas. Ruas e avenidas tiveram o trânsito interrompido, além de casas que foram destelhadas devido a força do vento”, descreve o prefeito Junior da Femac, que acompanhou os trabalhos das equipes até por volta da meia noite no domingo (29) e também na manhã desta segunda-feira (30).

No domingo, logo após a tempestade com rajadas de vento e granizo, o socorro foi feito com duas equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal, duas equipes de bombeiros, agentes de trânsito e seis equipes da Copel. Três postes da rede de energia caíram, dois na região do Jardim Curitiba e um na Vila Regina. “As equipes trabalharam até a madrugada para afastar o risco de choques elétricos devido a fiação caída, com os nossos agentes de trânsito atuando para desobstruir as vias e sinalizar os locais”, frisa Junior da Femac.

continua após publicidade .

A situação mais crítica ocorreu no Jardim Curitiba, onde uma araucária de grande porte caiu sobre a fiação. “Era uma situação de linha viva, pois a fiação de alta tensão arrebentou e tivemos que acionar a Copel para fazer o desligamento e a remoção da árvore. Nossas equipes trabalharam neste local e em outros das 18h30 a 1h30 da madrugada”, conta o agente de trânsito Felipe.

Ao todo, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cerca de 50 árvores caíram nos bairros mais afetados pelo vendaval e algumas atingiram veículos. “Além do trabalho feito ontem à noite e durante a madrugada, nesta segunda-feira três equipes continuam atuando na remoção das árvores, das quais duas equipes da Prefeitura e uma do Bombeiros”, informa o secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira.

Seis casas também foram destelhadas no Jardim Curitiba e a Defesa Civil fez a entrega de 442 metros de lona. O prefeito Junior da Femac reitera que nesta segunda-feira (30) prosseguem os trabalhos de limpeza e consertos. “Fiquei junto das equipes até perto da meia noite. Os trabalhos entraram madrugada a dentro e foram retomados logo no início da manhã desta segunda-feira. Agradeço a todas as equipes e me solidarizo com as famílias que tiveram danos. A prefeitura vai atender a todos e peço a compreensão neste momento, pois estamos sem internet em várias escolas e prédios públicos”, solicita Junior da Femac.

continua após publicidade .

A cidade de Apucarana apresentou pancadas de chuva durante a madrugada desta segunda-feira (30), e amanheceu nublada. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta deve registrar mais pancadas ao decorrer do dia, pois existe uma precipitação acumulada de 33.6 mm.

Por conta da chuva, as temperaturas devem ser amenas no município. A mínima será de 16º C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 22º C.





Fonte: Informações da Prefeitura Municipal de Apucarana.