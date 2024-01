Criminosos furtam baterias de carreta durante a madrugada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Duas baterias de 180 amperes foram furtadas de uma carreta Scani durante a madrugada da terça-feira (09) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Paraíba, no Jardim Apucarana.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Veículo furtado em Londrina é recuperado em Apucarana

O dono da carreta acionou a Polícia Militar (PM) e afirmou que estacionou o veículo na frente da residência dele por volta das 22h de segunda-feira (08), e que na manhã seguinte, por volta das 6h, foi tentar ligar a carreta e percebeu que as baterias haviam sido furtadas.

continua após publicidade

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o homem foi orientado pelos policiais. Os agentes ainda afirmaram que realizaram um patrulhamento pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News