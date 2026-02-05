Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
URGENTE

Corpo de costureira Cintia é encontrado na Vila Reis, diz polícia

Restos mortais foram localizados em loteamento no distrito de Vila Reis

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 12:30:04 Editado em 05.02.2026, 14:55:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Corpo de costureira Cintia é encontrado na Vila Reis, diz polícia
Autor A Polícia Civil e o IML estão no local - Foto: Lis Kato

A Polícia Civil do Paraná confirmou, no início tarde desta quinta-feira (5), que o corpo localizado no distrito de Vila Reis, em Apucarana, pertence à costureira Cintia Cristina Silveira da Costa, de 31 anos.

Cintia desapareceu em 25 de maio de 2025 e, desde então, as autoridades realizavam buscas na região, inclusive com inspeções em fossas que não haviam trazido resultados até o momento. Na época foram mobilizados mais de 20 policiais civis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações são conduzidas pela Delegacia da Mulher e pela 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. De acordo com a polícia, o trabalho investigativo iniciado logo após o registro do desaparecimento descartou a hipótese de ausência voluntária, identificando elementos que apontavam para o crime de homicídio.

LEIA MAIS: Jandaia investe mais de R$ 1 milhão em educação e novos equipamentos de informática

Em nota oficial, a corporação informou que outros detalhes sobre a dinâmica do assassinato e a motivação do crime estão sendo preservados para garantir o andamento do inquérito e em respeito à família da vítima. Novas informações serão repassadas pela delegada Luana Louzada Lopes, titular da Delegacia da Mulher e responsável pelo caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O material recolhido será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames complementares que devem apontar a causa da morte. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e o grau de participação dos detidos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana caso cintia CintiaCristinaSilveira desaparecimento investigações PolíciaCivil restosmortais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline