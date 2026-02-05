Corpo de costureira Cintia é encontrado na Vila Reis, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná confirmou, no início tarde desta quinta-feira (5), que o corpo localizado no distrito de Vila Reis, em Apucarana, pertence à costureira Cintia Cristina Silveira da Costa, de 31 anos.



Cintia desapareceu em 25 de maio de 2025 e, desde então, as autoridades realizavam buscas na região, inclusive com inspeções em fossas que não haviam trazido resultados até o momento. Na época foram mobilizados mais de 20 policiais civis.

As investigações são conduzidas pela Delegacia da Mulher e pela 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. De acordo com a polícia, o trabalho investigativo iniciado logo após o registro do desaparecimento descartou a hipótese de ausência voluntária, identificando elementos que apontavam para o crime de homicídio.

Em nota oficial, a corporação informou que outros detalhes sobre a dinâmica do assassinato e a motivação do crime estão sendo preservados para garantir o andamento do inquérito e em respeito à família da vítima. Novas informações serão repassadas pela delegada Luana Louzada Lopes, titular da Delegacia da Mulher e responsável pelo caso.



O material recolhido será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames complementares que devem apontar a causa da morte. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e o grau de participação dos detidos.