Conseg Apucarana vai reivindicar permanência de soldados em formação

Da Redação

Júnior da Femac, Ana Maria Schmidt e Vicente Batista Júnior

O Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana (Conseg Apucarana) anunciou que vai reivindicar, junto ao Governo do Paraná, a incorporação de todos os soldados militares que estão em fase final de formação junto ao 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) e ao 11º Grupamento de Bombeiros (11º GB). A demanda, que já está sendo trabalhada há cerca de 30 dias pelo grupo representativo da sociedade, foi comunicada oficialmente nesta terça-feira (09/05) ao prefeito Júnior da Femac pela presidente Ana Maria Schmidt.

continua após publicidade .

Manifestando apoio à pauta, o prefeito Júnior da Femac salientou a importância da comunidade estar envolvida no debate. “Somos sede do batalhão da polícia militar e do grupamento dos bombeiros, que têm como missão atender, além de Apucarana, outras cidades da área de abrangência e o reforço de efetivo, com a permanência dos novos soldados, é uma necessidade que tem total apoio da administração municipal”, pontuou o prefeito.

-LEIA MAIS: Assassinato de frentista pode ter motivação passional, diz polícia

continua após publicidade .

Acompanhada do membro diretor Vicente Batista Júnior, a presidente do Conseg, Ana Maria Schmidt, explicou que a nova diretoria foi empossada há cerca de um mês. “Neste encontro com o prefeito Júnior da Femac debatemos vários outros assuntos relacionados ao aprimoramento da segurança pública no município, apresentando detalhes do planejamento que desejamos desenvolver ao longo dos próximos dois anos, com apoio da prefeitura”, explicou Ana Maria, lembrando que em agosto do ano passado ingressaram no curso de formação 61 novos soldados militares aprovados em concurso público, sendo 48 homens e 13 mulheres. “Esperamos e vamos lutar para que todos que concluírem a formação permaneçam para atender as necessidades do Batalhão da Polícia e do Grupamento do Bombeiro”, reforçou Ana Maria.

Entidade de apoio às forças policiais, o Conseg é formado por cidadãos que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar soluções dos problemas que refletem na segurança e na qualidade de vida local. “Nossa próxima reunião acontece neste dia 22 de maio, a partir das 18h15, no Polo da UAB, localizado na Praça Rui Barbosa, nº 12. O encontro é aberto a todo interessado em contribuir com sugestões que possam melhorar a segurança no município”, convidou a presidente do Conseg.

Siga o TNOnline no Google News