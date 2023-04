Conhecidos os campeões do futsal na fase municipal dos JEP's

Da Redação

Equipe do Colégio Platão, campeão no masculino A

O Colégio São José nas categorias feminino A e B e masculino B e o Colégio Platão na categoria masculino A foram os campeões da modalidade de futsal na fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s). As partidas decisivas aconteceram nessa quarta-feira (05/04) no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

Na primeira final do dia pela categoria feminino B, o Colégio São José foi campeão ao derrotar o Colégio Mater Dei na decisão por pênaltis por 3 a 1, após empate por um gol no tempo normal. Em seguida, na disputa do título do feminino A, São José e Mater Dei empataram por dois gols no tempo normal, com a primeira agremiação vencendo nos pênaltis pelo placar de 3 a 0.

O Colégio São José também obteve a primeira colocação na categoria masculino B ao vencer o Colégio Nossa Senhora da Glória (Glorinha) por 4 a 0 e no fechamento da rodada decisiva, que contou com a presença de um bom público, o Colégio Platão conquistou o título do masculino A ao bater o Colégio Mater Dei pelo marcador de 5 a 4.

Os campeões das modalidades coletivas na categoria A se classificaram para a fase regional que será realizada de 5 a 10 de maio no Município de Borrazópolis. Já as equipes campeãs na categoria B carimbaram o passaporte para a fase final de 4 a 12 de agosto em Apucarana.

VÔLEI DE PRAIA – Nessa quarta-feira (05/04) também aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Apucarana, a disputa da modalidade de vôlei de praia nas categorias masculino A e B e feminino A e B.

A classificação ficou assim: feminino B – 1º) São José, 2º) Tadashi Enomoto, 3º) Padre José de Anchieta, e 4º) Mater Dei. Feminino A – 1º) São José; 2º) Padre José de Anchieta; 3º) Nilo Cairo; e 4º) Padre José Canale.

Masculino B – 1º) São José; 2º) Padre José de Anchieta; e 3º) Padre José Canale. Masculino A – 1º) São José; 2º) Sesi; 3º) Padre José de Anchieta; e 4º) Nilo Cairo.

NA PRÓXIMA SEMANA - As modalidades de atletismo e tênis de mesa serão realizadas no dia 11 de abril, enquanto o xadrez acontecerá no dia 12. As três competições iniciam às 8h30. O atletismo será desenvolvido na pista do Complexo Esportivo Lagoão e o tênis de mesa e o xadrez ocorrerão no Centro da Juventude Alex Mazaron.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

