OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (6) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 07:04:22 Editado em 06.02.2026, 10:31:14
Confira a lista de falecimentos de Apucarana e municípios da região divulgada nesta sexta-feira (6) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Neuza Mariano Borges, 74 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11h, no Cemitério Portal do Céu.

Djandira Favoni Dias, 94 anos. O velório ocorre na Capela de Califórnia. O sepultamento será às 17h, no Cemitério de Califórnia.

João Batista de Deus Filho, 55 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.

Aparecido Antonio Goncalves, 61 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Cristo Rei.

Henrique Rodrigues da Brito, 29 anos. O velório ocorre na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.


