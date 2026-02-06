Confira os falecimentos desta sexta-feira (6) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Confira a lista de falecimentos de Apucarana e municípios da região divulgada nesta sexta-feira (6) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Neuza Mariano Borges, 74 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11h, no Cemitério Portal do Céu.
Djandira Favoni Dias, 94 anos. O velório ocorre na Capela de Califórnia. O sepultamento será às 17h, no Cemitério de Califórnia.
João Batista de Deus Filho, 55 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.
Aparecido Antonio Goncalves, 61 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Cristo Rei.
Henrique Rodrigues da Brito, 29 anos. O velório ocorre na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.