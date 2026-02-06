Confira os falecimentos desta sexta-feira (6) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana e municípios da região divulgada nesta sexta-feira (6) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Neuza Mariano Borges, 74 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11h, no Cemitério Portal do Céu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Djandira Favoni Dias, 94 anos. O velório ocorre na Capela de Califórnia. O sepultamento será às 17h, no Cemitério de Califórnia.

João Batista de Deus Filho, 55 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.

Aparecido Antonio Goncalves, 61 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Cristo Rei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Henrique Rodrigues da Brito, 29 anos. O velório ocorre na Capela Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Portal do Céu.



