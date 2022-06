Confira as 10 notícias mais lidas do site TNOnline

Da Redação

A morte da jovem Ana Gabriela Carvalho do Nascimento, de 22 anos, que morava em Sabáudia gerou comoção nas redes sociais

As 10 notícias selecionadas foram as mais lidas durante a semana (30/5 segunda a 4/6 sábado) no site TNOnline. Confira:

Jovem morre após cesárea de emergência em Apucarana

A morte da jovem Ana Gabriela Carvalho do Nascimento, de 22 anos, que morava em Sabáudia gerou comoção nas redes sociais. Ela estava internada no Materno Infantil do Hospital da Providência e faleceu após uma cesárea de emergência.

Conforme nota enviada ao site TNOnline, Ana estava internada em Arapongas, no último dia 27 ela deu entrada no hospital com sangramento, crise hipertensa e quadro de dispneia. Ela foi avaliada pela equipe médica de plantão, que solicitou cesárea de emergência. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

MPPR enquadra cooperativa por venda irregular de agrotóxico

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão (Centro Ocidental do estado) do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), firmou acordo de não persecução penal com uma cooperativa agroindustrial que vendeu agrotóxicos irregularmente.

Fiscalização feita no estabelecimento constatou vendas de pelo menos quatro agrotóxicos em ocasiões diferentes, feitas sem assinatura de profissional de agronomia legalmente habilitado, caracterizando delito previsto na Lei de Agrotóxicos (Lei Federal 7.802/89).

Como proposta de compensação do dano, foi firmado termo de ajustamento de conduta, sustentado por consulta técnica realizada no campus local da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a partir do qual a cooperativa comprometeu-se a elaborar, financiar e/ou executar projeto técnico ambiental em área da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Familiares e amigos lamentam morte de vigilante em Apucarana

Lucimar Gomes Santos, 39 anos, agente de escolta armada em uma empresa de vigilância de Apucarana, faleceu na noite desta última sexta-feira (3), após sofrer um AVC. Amigos e familiares lamentaram a morte através de publicações nas redes sociais.

De acordo com pessoas próximas, ele foi internado Hospital da Providência na última quarta-feira (1º) após sofrer uma hemorragia. Na quinta foi descoberto AVC hemorrágico e o óbito aconteceu na noite de sexta. A suspeita é de leucemia. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Novo leilão do Estado vende veículos a partir de R$ 351,45

A Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio de seu Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO), vai realizar um novo leilão de veículos e sucata de veículos inservíveis. Ele acontecerá de forma online através do portal www.marangonileiloes.com.br, será aberto para lances às 13h do dia 13 de junho e o encerramento está previsto a partir das 13h dos dias 20, 21 e 22 de junho, de acordo com cada lote.

De acordo com o edital nº 02/2022 , é requisito indispensável para a participação no certame o cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial.

Estarão disponíveis para leilão 306 veículos divididos em 284 lotes, nos municípios de Cascavel (lotes 01 ao 141), Marialva (lotes 142 ao 169) e Curitiba (lotes 170 ao 284). Os valores iniciais giram entre R$ 280,70 (sucatas) e R$ 351,45 (veículos) e vão a R$ 14.487,00. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Avião da presidência pousa em Maringá para mais uma visita

Na manhã desta quarta-feira (01), o avião do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República pousou no aeroporto de Maringá. A chegada da aeronave se deu por conta de mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado do Paraná.

Conforme informações do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), o presidente deve visitar Umuarama e Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (03). “Presidente Bolsonaro [estará] em Umuarama, para visitar as obras da Estrada Boiadeira e, em seguida, em Foz do Iguaçu para visitar as obras da nova ponte entre Brasil e Paraguai, construída com recursos da Itaipu Binacional”, escreveu. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Jovem de 17 anos morre ao se envolver em acidente na região

Um acidente fatal foi registrado na tarde dessa quinta-feira (2), na Avenida José Bonifácio, em Cambé, município que fica a 14,8 km de Londrina, no Norte do Paraná. De acordo com as informações do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que atendeu a ocorrência, um adolescente, de 17 anos, morreu depois de se envolver em um acidente de moto no momento em que retornava para casa.

A vítima, identificada como Guilherme Santos, havia saído do trabalho e, no momento em que trafegava de moto pela avenida citada, foi atingida por um automóvel que saiu do acostamento. Com a colisão, Guilherme caiu e sofreu ferimentos graves. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Motorista de van escolar bate contra carro e deixa um ferido

Um acidente foi registrado na noite deste domingo (29), na Avenida Cristiano Kussmaul no Jardim Interlagos em Apucarana. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) atenderam a ocorrência. Uma mulher, condutora da Van, foi levada para a delegacia.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, a condutora da Van seguia sentido centro e teria invadido a pista contrária batendo frontalmente contra o veículo Honda Civic que seguia sentido bairro. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Mulher de 40 anos é encontrada morta dentro de casa

Uma mulher de 40 anos, morreu na noite de domingo (12), ela foi encontrada pela própria mãe na residência onde morava, na Rua São Paulo, em Borrazópolis. A mulher foi identificada como Claudirene de Jesus Leite.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a enfermeira do Hospital Municipal de Borrazópolis relatou que recebeu solicitação para prestar atendimento à mulher que havia sofrido uma queda, quando chegou ao local juntamente com o restante da equipe médica foi constatado que a mulher já se encontrava em óbito. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Padre tem relações com noivo e celebra casamento

Um padre, de 51 anos, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi afastado das funções, nesta sexta-feira (3), depois de ter admitido que fez sexo com o noivo de um casamento celebrado por ele. A história veio à tona depois que um áudio da esposa do homem vazou.

Na gravação, de pouco mais de 10 minutos, a mulher confronta o padre e o marido sobre o caso que eles tiveram enquanto ela e o companheiro ainda eram noivos. O romance teria acontecido entre 2010 e 2012. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morre em Apucarana o empresário Victor Rank, aos 89 anos

Morreu nesta sexta-feira, 03, aos 89 anos, o empresário Victor Arestides Rank, proprietário da empresa Rank Pneus. De acordo com familiares, ele estava saudável, mas sofreu um infarto em casa nesta manhã.

Apucaranense, Rank fundou sua empresa na cidade em 1965. Mesmo aos 89 anos, ele ainda estava na ativa, acompanhando diariamente o andamento dos trabalhos na indústria.

Muito conhecido e querido na cidade, ele deixa a viúva Rosa Pereira Rank, 4 filhos, netos e bisnetos. Para ler a reportagem completa, clique aqui.