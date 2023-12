Comitiva da região vai ao MEC pedir curso de medicina para Apucarana

Uma comitiva de lideranças da região esteve nesta quinta-feira (21) em Brasília para discutir a instalação de um curso de medicina em Apucarana (PR), visando atender os municípios da 16ª Regional de Saúde (RS).

As lideranças se reuniram com o ministro da Educação (MEC), Camilo Santana. O encontro foi agendado pela deputada federal deputada Gleisi Hoffmann (PT) e contou com a presença do deputado estadual Arilson Chiorato (PT); do prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD); do prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Lauro Junior (União Brasil); do prefeito de Marumbi e vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), Adhemar Rejani (PSD); do prefeito Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD); do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello; do secretário municipal de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega; do superintendente da Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Odarlone Orente, e da secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli.

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana, que abrange 17 municípios, foi incluída em edital do Ministério da Educação (MEC) para obtenção da autorização de funcionamento de novos cursos de medicina no país. O documento, divulgado em outubro, visa interiorizar os cursos de medicina no Brasil.

Com isso, mantenedoras de instituições educacionais privadas dessas regionais poderiam apresentar projetos para a instalação de novos cursos em municípios pré-selecionados.

O edital prevê quatro novos cursos de medicina no Paraná. Sete regionais - que envolvem 143 cidades - podem disputar as vagas. Além da 16ª RS de Apucarana, foram consideradas aptas para apresentar as propostas a 22ª RS de Ivaiporã, a 14ª RS de Paranavaí, 18ª RS de Cornélio Procópio, a 19ª RS de Jacarezinho, a 3ª RS de Ponta Grossa e a 8ª RS de Francisco Beltrão.

Reunião de comitiva da região ocorreu no MEC

Os detalhes sobre a proposta do curso de medicina em Apucarana, como instituição e número de vagas, ainda não foram divulgados.



