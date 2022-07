Com mais de 2 mil atletas, 61ª edição dos JUP's começa neste sábado

Da Redação

Com muitas atrações e expectativa de casa cheia, será aberta neste sábado (16), às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, a 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), competição que terá a presença de 17 estabelecimentos de ensino superior de doze cidades do Estado e com a disputa de 15 modalidades. Os JUP´s serão disputados até o dia 21 de julho, com cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem.

O prefeito Junior da Femac disse que o município recebe mais um grande evento esportivo. “Com muita alegria e satisfação, Apucarana sedia mais uma competição importante e que reunirá atletas de bom nível técnico do Estado. Tudo já está preparado, com as nossas praças esportivas aptas para realizar grandes jogos nas modalidades coletivas e ter ótimas disputas também nas modalidades individuais. Para nós de Apucarana é uma honra estar recebendo os universitários de todo o Paraná e convido toda a população para prestigiar a solenidade de abertura neste sábado à noite no Lagoão”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, destaca que a cidade estará em festa nos próximos dias. “Mais uma vez Apucarana realizará uma competição de destaque do nosso Estado, com atletas do mais alto gabarito e que mostrarão os seus talentos nas várias praças esportivas do município. Serão seis dias intensos de muito esporte com a competição tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

O presidente da Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU), Ney de Lucca Mecking, disse que os campeões das modalidades coletivas dos JUP´s se classificam para os Jogos Universitários Brasileiros (JUB´s). “Os primeiros colocados em Apucarana avançam para a competição nacional que será realizada de 18 a 25 de setembro em Brasília. Nas modalidades individuais temos critérios com bases em índices e o quantitativo total da delegação”, comenta Mecking.

O cerimonial de abertura terá a participação do Grupo “Ginasloucos”, que fará um show de enterradas e acrobacias de basquetebol. Essa será a terceira vez que o grupo se apresenta no Ginásio do Lagoão. A primeira foi na fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) em 2017 e a segunda aconteceu na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) em 2019.

Outro ponto alto do evento será a presença do atleta apucaranense Giovane Vieira de Paula, que fará o acendimento da pira olímpica. Ele, que vem se preparando para o Campeonato Mundial no mês de agosto no Canadá, foi medalhista de prata na categoria VL3 na paracanoagem nos Jogos Paralímpicos do Japão em 2021. Quem também será atração na solenidade neste sábado é o também paratleta sul-mato-grossensse Fernando Rufino, o Cowboy, medalha de ouro nos 200m VL2 (na canoa), também nos Jogos Paralímpicos do Japão. Durante o cerimonial haverá ainda apresentações artísticas, de ginástica e da Banda Municipal Maestro João Florindo, ocorrerá o desfile das delegações, juramento do atleta e confraternização entre os competidores.

Vão competir 17 instituições do Estado: PUC, UTFPR e UFPR (Curitiba); UEM, Unicesumar e Uningá (Maringá); FAG e Unioeste (Cascavel); Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar), Integrado (Campo Mourão), UEL (Londrina), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul/Realeza), UFPR-Litoral (Matinhos), Unicentro (Irati), Unifateb (Telêmaco Borba) e Uniguairacá (Guarapuava).

A maior delegação é da UEL, de Londrina, com 269 atletas, seguida pela Unicesumar, de Maringá, com 241, e UEM, também de Maringá, com 195. A Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar) será representada por 40 atletas competindo nas modalidades de atletismo (masculino e feminino), basquetebol (m), futsal (m), karatê (m e f), tênis de mesa (m e f), voleibol (f) e xadrez (m).

INÍCIO DAS COMPETIÇÕES

Também neste sábado pela manhã (16) iniciam as disputas pelas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, natação, xadrez, tênis de mesa, tênis, taekwondo, badminton, atletismo e judô (masculino e feminino), com o karatê ocorrendo neste domingo (17/07), a partir das 9 horas.

Os JUP´s são realizados numa parceria da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo e da Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU) e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e da Persis Internet.

DIAS DAS DISPUTAS

Basquetebol – de 16 a 21 de julho (Lagoão e Colégio São José)

Futsal – de 16 a 21 de julho (Estação Cidadania e Colégio São José)

Handebol – de 16 a 20 de julho (Complexo Áureo Caixote)

Voleibol – de 16 a 21 de julho (Nilo Cairo e Mater Dei)

Atletismo – dias 16 e 17 de julho (Complexo Lagoão)

Badminton – dia 16 de julho (Colégio Cerávolo)

Judô – dias 16 e 17 de julho (Clube 28 de Janeiro)

Karatê – dia 17 de julho (Ginásio do Sesc)

Natação – dias 16 e 17 de julho (Complexo Lagoão)

Taekwondo – dia 16 de julho (Ginásio do Sesc)

Tênis – dias 16 e 17 de julho (Country Club)

Tênis de mesa – dia 16 de julho (30º BIMec)

Xadrez – dia 16 de julho (Adefiap)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

