Colégio Heitor de Apucarana começa modelo cívico-militar; assista

A implantação do modelo cívico-militar no Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, localizado no Núcleo João Paulo, em Apucarana, ocorreu na manhã desta quinta-feira (30). Alunos, pais e professores acompanharam a solenidade que contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Educação e Esportes (Seed-PR) e também do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), desenvolvido pelo Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.

No total, de acordo com o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), serão nove sargentos aposentados do exército que vão atuar como monitores e dois capitães da reserva que vão trabalhar com o diretor da instituição. "A diferença dos outros colégios cívico-militares é que aqui no Heitor vão atuar militares do exército, são nove sargentos aposentados das forças armadas de Apucarana e um da Marinha. A ideia é a mesma dos outros colégios militares que existem na cidade, tratar sobre civismo", disse Vladimir Barbosa.

Com o Heitor, agora são quatro colégios militares em Apucarana. Robson Canuto, pai de uma aluna, aprovou a mudança. "Eu acredito, como muitos outros pais que trouxeram os filhos para cá, que é um privilégio ter uma instituição militar atuando na formação, acredito que é o ponto exato que precisava, ainda mais no momento que o Brasil vive, quanto mais seriedade na formação de uma criança, melhor. A minha filha está muito empolgada com o trabalho dos militares e já vê até um futuro melhor", comenta.

Militares da reserva do Exército já começaram os trabalhos no colégio em 1º de junho, em uma fase de aclimatação junto aos estudantes, professores e funcionários. Nesse período, o diretor da instituição, José Carlos, já percebeu a diferença no comportamento dos alunos. "O comportamento já mudou, já estão se acostumando com o hino nacional, que era uma tradição que havia se perdido, estão recepcionando os professores e até o comportamento na fila do lanche está diferente, isso em 30 dias. Estão mais unidos, mais empenhados", destaca o diretor.

A adesão ao modelo cívico-militar foi aprovada pela comunidade escolar em fevereiro deste ano. A consulta pública recebeu 344 votos, sendo 237 a favor da implantação, 102 contra, 3 nulos e 2 brancos. Puderam votar pais, responsáveis e alunos com mais de 16 anos.

O Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado tem 587 estudantes matriculados nos ensinos fundamental e médio. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

