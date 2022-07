Colégio Canale retorna às aulas nesta terça-feira com novos horários

Da Redação

A partir desta terça-feira, 26, os alunos retornam das férias e os estudantes do período vespertino serão liberados às 17h35

Após reivindicações da comunidade escolar, o Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, terá novos horários de entrada e saída dos alunos. A partir desta terça-feira, 26, os alunos retornam das férias e os estudantes do período vespertino serão liberados às 17h35 e não mais às 18h30. A informação foi confirmada pelo Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva.

"Esta medida visa atender a uma reivindicação realizada pela comunidade durante uma manifestação no último dia 27 de junho. Por conta das reformas que estão sendo realizadas na instituição, nesta segunda-feira está sendo realizada a limpeza das salas, para que nesta terça-feira, os alunos retornem às aulas após o recesso de julho", afirmou Silva.

Durante a manifestação citada, representantes do NRE de Apucarana se reuniram com pais de alunos e outros representantes da comunidade escolar, que reivindicavam, entre outros assuntos, a mudança no horário da saída dos estudantes, por considerarem o horário após as 18h ser muito tarde e perigoso para a circulação dos alunos no bairro.

Na mesma semana em que ocorreu a manifestação, o horário de saída dos estudantes já havia sido adiantado para às 17h50, provisoriamente. Agora, após ajustes na carga horária do turno matutino, foi possível encurtar ainda mais o horário do turno da tarde, para que a última aula termine às 17h35.

A partir desta terça, os alunos do período matutino do Ensino Fundamental do Canale, entram às 7h10 e saem às 12h05. Já os alunos do período matutino do Ensino Médio, entram às 07h10 e saem 12h35. No período vespertino, as aulas do Ensino Fundamental iniciam 12h40 e terminam às 17h35.

O novo horário se aplica apenas ao colégio Canale. Os demais colégios cívico-militares permanecem com o mesmo horário de aulas, segundo o NRE.

