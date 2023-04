“Coelhos” promovem a Semana Santa e encantam crianças em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Coelhos da Páscoa fazendo a alegria da criançada

A partir desta quinta-feira até domingo (06 a 09/04), as crianças de Apucarana têm encontro marcado com os coelhos da Páscoa. Em uma iniciativa cultural da prefeitura, através da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur), Papai e Mamãe Coelho – que desde a semana passada já marcaram presença em diversos pontos turísticos do município – vão estar encantando crianças e famílias inteiras em ações no Espaço das Feiras, Bosque Municipal e Praça Rui Barbosa. “Além da decoração temática de pontos turísticos, preparamos uma programação cultural para nossas crianças no sentido de promover, nas novas gerações, a importância de celebrarmos o verdadeiro espírito da Páscoa, que representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus”, informa o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

A agenda cultural, elaborada pela Promatur, levará os “coelhos” nesta quinta e sexta-feira (06 e 07/04), das 19h30 às 20h30, ao Espaço das Feiras. “Esperamos a presença das nossas famílias. Levem as crianças para tirar foto e receber uma lembrancinha de nossos coelhos”, convida professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur.

-LEIA MAIS: Escolas de Apucarana reforçam segurança após ataque à creche em SC

continua após publicidade .

Ela frisa que no sábado (08/04), a partir das 16 horas, os personagens vão estar no bosque municipal. “Na oportunidade, além de alegrarem as crianças, participam de peça teatral “Coelhinho da Páscoa ou Coelhinho Sabidinho?”, encenada por alunos da Escola Municipal de Artes”, informa a secretária, frisando que o espetáculo tem entrada franca.

Já no sábado e domingo (08 e 09/04), sempre das 19h30 às 20h30, os “Coelhos da Páscoa de Apucarana” vão marcar presença na Praça Rui Barbosa, onde está localizada a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

Pontos turísticos – A programação especial em comemoração à Páscoa começou a ser desenvolvida pela Prefeitura de Apucarana na semana passada. Além dos dois personagens – Papai e Mamãe Coelho – , que percorrem a cidade para tirar foto e entregar “lembrancinhas” às crianças, o município promoveu ornamentação temática de pontos de visitação turística, como o Espaço das Feiras, Parque Municipal Jaboti, Bosque Municipal e Praça Rui Barbosa. “Com pouco investimento tivemos esta ideia neste ano, de ornamentar alguns pontos turísticos da cidade. Espero que as famílias gostem e se torne tradição em nossa cidade, assim como celebramos o nascimento de Jesus, em dezembro”, comentou o prefeito Júnior da Femac.

A organização das atividades tem à frente a Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), com apoio das secretarias da Mulher e Assuntos da Família, e da Indústria, Comércio e Emprego.

Siga o TNOnline no Google News