Cidades do PR terão máxima acima de 30°C; veja previsão do Simepar

Para terça-feira, a partir da tarde, são previstas pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Paraná, cenário típico do verão. Pontualmente, as instabilidades podem se intensificar, dando origem a temporais localizados. As temperaturas máximas deverão permanecer próximas aos 30 °C em todas as regiões paranaenses, podendo ultrapassar os 35 °C nas faixas oeste e norte do estado.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Apucarana abre processo seletivo para diretores de escolas e CMEIs

☔ Apucarana:

continua após publicidade

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Apucarana pode voltar a registrar ocorrência de chuva nesta terça-feira (25). Apesar das altíssimas temperaturas - máxima de 33°C e mínima de 22°C - a Cidade Alta poderá ter chuva no período da tarde. Segundo a previsão, há 98% de probabilidade de ocorrência de tempestades, mas são esperados apenas 3,4 milímetros.

🌦 Maringá:

A cidade maringaense está com uma previsão semelhante a de Apucarana. As temperaturas estarão entre 23°C e 34°C. Também há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, mas com pouca quantidade.

continua após publicidade

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



🌧 Londrina:

Assim como as duas cidades anteriores, o clima estará com altas temperaturas em Londrina - máxima de 33°C e mínima de 22°C - mas o Simepar também prevê chuva a cidade.

Siga o TNOnline no Google News