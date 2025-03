Apucarana abre processo seletivo para diretores de escolas e CMEIs

continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana, no norte do Paraná, abriu inscrição para o processo seletivo destinado à escolha dos novos diretores que atuarão nos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 36 Escolas da sua rede durante o biênio 2025/2026.

Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de fevereiro, diretamente no setor de protocolos da AME. O processo seletivo, com participação inédita dos servidores, será regulamentado pelo Decreto nº 97/2025, disponível para consulta no link: https://surl.li/cpblfw.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Estudantes apucaranenses publicam Coletânea de Poesias



Podem participar da seleção todos os professores efetivos da rede municipal de Apucarana que atendam aos seguintes requisitos: ter cumprido o estágio obrigatório na função do concurso, possuir pelo menos três anos de experiência docente ou de apoio à docência, ter formação superior em licenciatura plena em Pedagogia ou especialização na área da Educação, e disponibilidade para cumprir jornada de 40 horas semanais.

Além disso, é necessário não ter registrado faltas injustificadas superiores a três nos últimos dois anos, não ter sofrido penalidades administrativas nos últimos cinco anos, não ter exercido cargo de direção em unidade escolar por mais de quatro anos consecutivos e não possuir sentença criminal condenatória transitada em julgado nos últimos cinco anos.

continua após publicidade

CERTAME

O certame será composto por cinco etapas, que incluem: o preenchimento do formulário de inscrição e envio de documentos, prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, consulta pública aos servidores lotados nas instituições de ensino, prova de títulos e análise da avaliação de desempenho funcional dos servidores referente aos anos de 2023 e 2024.

Nesta semana, a Comissão Central do processo seletivo está visitando as unidades de ensino, convidando os professores a participarem da seleção. “Esta é uma oportunidade única para que você faça a diferença que tanto deseja ver na Educação. Como diretor, você poderá inspirar e transformar a vida de muitas crianças e profissionais”, afirma Claudemir Ockner, integrante da Comissão Central.

Os diretores eleitos tomarão posse no dia 28 de março. Entre os dias 24 e 27/3, eles participarão de um curso de formação sobre as atribuições do cargo e de um período de transição com os diretores substituídos.

Siga o TNOnline no Google News