Ciclista fica ferida após perder freio e ser jogada contra muro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma moça de 25 anos sofreu ferimentos considerados graves na tarde desta quinta-feira (13) após uma queda de bicicleta. O acidente aconteceu no Residencial Sabiá, zona leste de Apucarana, e mobilizou equipes do Samu e Siate.

continua após publicidade .

A ciclista seguia pela rua Alfredo Pereira e perdeu o controle da bicicleta após uma falha no sistema de freios. Ao tentar fazer uma curva em alta velocidade, ela bateu no meio-fio e foi jogada contra o muro de uma residência. Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e, por conta dos ferimentos, foi acionada também uma ambulância avança do Samu.

LEIA MAIS: Polícia divulga guia de orientações para caso de violência nas escolas

continua após publicidade .

Segundo avaliação inicial dos socorristas, a jovem estava com suspeita de fratura de fêmur, além de fratura de costela e trauma leve craniana. Após estabilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News