Ciclista de 53 anos fica ferido após acidente em Apucarana

Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o ciclista

Um ciclista, de 53 anos, foi socorrido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta terça-feira (22) após ele se envolver em um acidente com um carro na Avenida Minas Gerais, próximo ao restaurante Simões, em Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com os socorristas, a vítima sofreu trauma na região da lombar e no cotovelo esquerdo. O homem, que estava consciente, foi imobilizado e transportado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Motociclista fica ferido após acidente em cruzamento de Apucarana

Um homem, de 54 anos, ficou ferido após um acidente registrado na Rua Ângelo Portinari, com a Rua Franko, nas proximidades do Supermercado Muffato, em Apucarana. A colisão envolvendo um VW Polo e uma motocicleta ocorreu na tarde desta terça-feira (22).

De acordo com a equipe da Polícia Militar (PM), o motorista do VW Polo, com placas de Arapongas, atravessou a preferencial e atingiu o motociclista. A vítima sofreu contusão no tórax e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme a polícia, o motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o veículo possuía pendências administrativas. A motocicleta foi levada para o pátio do Detran pelos policiais.

