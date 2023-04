Cesta básica tem variação de 36,55% em Apucarana, aponta pesquisa

Da Redação

O valor da cesta básica em Apucarana apresenta variação de 36,55% entre os valores mínimos e máximos de 56 itens, divididos nos segmentos mercearia, higiene e limpeza, ovos, pão, carne bovina e de frango. É o que aponta a pesquisa realizada no dia 8 de abril pelo Colegiado do Curso de Graduação em Economia, da Unespar, em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Apucarana). A pesquisa, coordenada pelo professor Acir Bâcon, do Projeto de Extensão Pesquisa de Preços da Cesta Básica, alcançou seis unidades supermercadistas.

O coordenador da pesquisa relata que outro ponto de destaque é a diferença entre a totalização dos preços mínimos e preços máximos. “Para que o consumidor tenha uma ideia, a diferença nos preços mínimos – R$ 510,24 – e dos máximos – R$ 696,75”, explica o professor. O coordenador da pesquisa destaca ainda que em relação à pesquisa realizada em junho de 2022 (R$ 570,84) e a atual (R$ 597,46), houve uma evolução de 4,63% no comparativo do total de preços médios.

Quanto a produtos com significativa diferença de preços entre os estabelecimentos pesquisados, na comparação entre preços máximos e preços mínimos, há variação percentual de 195,2% para o Sabão em Pó de mesma marca – mínimo de R$ 4,98 e máximo de R$ 14,70; e ainda variação de 130,8% no Amaciante Confort 1,8 litros – R$ 15,99 e R$ 36,90.



Já o coordenador do Procon Apucarana, advogado José Carlos Balan, entende que a pesquisa da Unespar traz um parâmetro para o próprio consumidor, que antes de realizar suas compras terá em mãos um retrato dos preços praticados entre os principais supermercados instalados na cidade, possibilitado, inclusive, um controle de gastos no orçamento familiar. A pesquisa completa pode ser acessada aqui.

