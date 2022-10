Celulares e drogas são encontrados no minipresídio de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Celulares, carregadores, drogas e armas artesanais foram encontrados

Agentes do Depen, Departamento Penitenciário Nacional, e do SOE, Setor de Operações Especiais, realizaram uma revista no interior do minipresídio de Apucarana. Celulares, carregadores, drogas e armas artesanais foram encontrados. A 'Operação bate grade' aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

continua após publicidade .

Conforme apurou a reportagem, 20 celulares, entre aparelhos modernos e antigos, que estavam escondidos em celas foram apreendidos. Os agentes encontraram também 12 carregadores, 72 gramas de cocaína, 47 gramas de maconha além de sete armas artesanais.

- LEIA MAIS: Carro invade pátio da UBS do Afonso Camargo, de madrugada

continua após publicidade .

Para a operação, participaram agentes de Apucarana e de Londrina, que durante toda a manhã revistaram as celas. A estrutura do minipresídio também foi vistoriada e nenhum buraco, para uma possível fuga dos detentos, foi encontrado.

O bate grade foi realizado por prevenção, para evitar novas fugas e para localizar ilícitos. No último dia 17/10, três presos conseguiram escapar pulando o muro da unidade prisional. Um detento já foi recapturado, os outros seguem foragidos.

Siga o TNOnline no Google News