Celebração de Corpus Christi acontece no 'Lagoão' em Apucarana; veja

A celebração de Corpus Christi em Apucarana será realizada na tarde de quinta-feira (8), às 15h, no Ginásio de Esportes 'Lagão'. A tradicional missa será presidida por Dom Marcelo Antônio da Silvia, primeiro Bispo nascido em Apucarana.

"Nesse ano vamos ter a presença de Dom Marcelo Antonio da Silva, da Diocese de Santo Amaro, São Paulo. E é de uma alegria muito grande receber o primeiro bispo nascido em Apucarana. Em 1972 viveu na região da barra funda, frequentou e recebeu a primeira eucaristia na Paróquia Cristo Profeta, depois se mudou para São Paulo, entrou no seminário, se formou em Bioética e torno-se Bispo. Foi ordenado recentemente, no dia primeiro de maio deste ano. Agora temos a alegria do retorno dele aqui, celebrando nessa data tão importante", explicou o padre e coordenador da ação evangelizadora da Diocese de Apucarana, Marcos Bertanha.

Após a celebração, os fieis vão seguir em procissão do 'Lagoão' até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, passando pelo tradicional tapete confeccionado pelos voluntários. As ruas centrais da cidade serão bloqueadas no período da manhã para a elaboração dos tapetes.

Na parte da manhã haverá celebrações nos bairros definidas por cada paróquia. Assista:

O que é comemorado em Corpus Christi?

Corpus Christi é uma comemoração que faz parte do calendário da Igreja Católica, e sua criação remonta ao século XIII. Aqui no Brasil a data é celebrada com um feriado, sempre em uma quinta-feira. No dia de Corpus Christi, celebra-se um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia."

Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “corpo de Cristo”. Desse modo, o nome escolhido para essa comemoração já sugere o seu significado: uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória. Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

A comemoração de Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. A data é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira. Isso acontece como uma simbologia pelo fato de que a Última Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. Outro marco importante para o estabelecimento da data é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, é comemorado Corpus Christi.

