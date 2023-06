Conheça o primeiro Bispo nascido em Apucarana

No meio, Dom Marcelo Antonio da Silva

No dia primeiro de maio deste ano, o padre de Apucarana Marcelo Antonio da Silva, foi ordenado Bispo Auxiliar da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo.

Nascido em 19 de abril de 1972, em Apucarana, Dom Marcelo viveu na região da barra funda, frequentou e recebeu a primeira eucaristia na Paróquia Cristo Profeta. Quando adolescente, mudou para São Paulo com a família.

Dom Marcelo estará em sua terra natal, em Apucarana, no dia Corpus Christi para celebrar a tradicional missa no 'Lagoão. Para ver a programação, clique aqui.

Histórico:

Dom Marcelo Antonio ingressou no Seminário da Diocese de Santo Amaro em 1991. Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1996, e sacerdote em 1º de novembro de 1997. Na Diocese, foi reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima, de maio de 1997 a fevereiro de 2005, e Pároco nas Paróquias Sagrada Família, Nossa Senhora da Esperança e São Pancrácio. Foi ainda Capelão da Capela Universitária Beato Carlo Acutis, de março de 2021 a janeiro de 2023. Desde 2019, atuava como Vigário Forâneo do Setor Veleiros da Diocese de Santo Amaro; e como Vigário-geral diocesano.

Além das graduações em Filosofia e Teologia, é mestre e doutor em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo. Possui especializações em Bioética Personalista pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) e em Psicanálise pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Também já atuou como professor de Ética Filosófica e Bioética no Instituto Superior de Filosofia e Ciências Religiosas São Boaventura, e foi diretor-geral do Instituto Superior de Filosofia e Ciências Religiosas São Boaventura, desde 2014. Além disso, coordenou os cursos de Teologia e Filosofia do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, de 2019 até janeiro de 2023.

Veja a reportagem da ordenação divulgada pela Rede Vida:

