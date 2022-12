Ceia de Natal: com ou sem uva-passa? qual é a sua preferência? veja

Da Redação

Quando o Natal se aproxima, os memes com a uva-passa começam a surgir na internet. Usar a famosa fruta em pratos natalinos sempre divide opiniões. Tem quem gosta e quem detesta encontrar uma uva na farofa, arroz temperado ou no tradicional salpicão.

A vendedora de Cambira, Rosa Aparecida de Oliveira, que estava no centro de Apucarana na manhã desta terça-feira (20), disse que em todo Natal, é tradição reunir a família, amigos e muita uva-passa nos pratos para a ceia. "Coloco a uva-passa na salada, na farofa e fica delicioso", disse.

A apucaranense Rosa de Oliveira Franzotte, de 62 anos, vai além, uva-passa no salpicão e no arroz temperado também. "É tradição, salpicão e arroz temperado na ceia de Natal não podem faltar, então já combinou com quem vai em casa, se não gostar, é só ir deixando de ladinho, em casa, uva-passa é sempre bem vinda", explica.

Já para a costureira Fernanda Silva, de Apucarana, na ceia de Natal não pode faltar o tradicional peru e nada de uva-passa. "Ninguém na minha casa gosta, nada de uva-passa, nem pedaços de maçã. Uva passa a gente exclui. Já o peru e o salpicão não podem faltar, comenta.

O professor apucaranense Gleyson Alves também não gosta de uva-passa. "Nossa família sempre se reúne para o tradicional churrasco de Natal, arroz temperado, mas sem nada de uva-passa, em casa, não entra".

A apucaranense Maria Carneiro Lopes é do time da uva-passa, em praticamente todos os pratos. "Nossa ceia sempre tem a família reunida, peru, frango assado, carne de porco e toda vida, sempre teve uva-passa nos pratos, é a melhor parte, todos da família gostam", finaliza. Assista:

Confira os benefícios da uva-passa

Regulação intestinal: por terem fibras, as uvas-passas contribuem para o processo digestório e têm efeito laxativo, auxiliando para quem tem intestino preso. Além disso, ela favorece a absorção de nutrientes e ajuda na eliminação de toxinas e radicais livres, que podem piorar a constipação. Uma porção de 40 gramas de uva-passa tem 1,5 grama de fibras — o equivalente a 6% das necessidades das mulheres e 4% da dos homens;

Contribui para o fortalecimento do sistema imunológico: a uva-passa também é rica em vitaminas de complexo B. Também possui arginina que ajuda no fortalecimento do corpo contra fraquezas e mal-estar;

Atua na proteção contra doenças do coração: uvas-passas ainda são ricas em catequina, antioxidante eficaz para eliminar o colesterol e limpar as artérias, além de regular a pressão e colaborar com a boa circulação;

Colabora com a prevenção do câncer: por ter antioxidantes que agem contra os radicais livres, elas ajudam a evitar agentes correlacionados ao surgimento de tumores.

Age contra infecções: os chamados fitonutrientes pofenólicos estão presentes na fruta e possuem propriedades anti-inflamatórias que ajudam na defesa anti-inflamatória.

Dá mais energia ao corpo: a frutose aumenta o nível energético e ajuda a absorver minerais e vitaminas importantes. Com isso, aumenta-se o rendimento físico em atividades do cotidiano.

Fortalece os músculos: o potássio, um mineral abundante na maioria das frutas, também ajuda na melhor contração dos músculos e do sistema nervoso.

