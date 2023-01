Caseiro de sítio vive momentos de terror durante assalto em Apucarana

Da Redação

O caseiro vive em sítio localizado no distrito Correia de Freitas

O caseiro de um sítio localizado no distrito Correia de Freitas, em Apucarana, passou por momentos de terror após cinco homens armados e encapuzados invadirem sua casa na noite desta quinta-feira (12). Conforme a Polícia Militar (PM), os bandidos levaram um celular, um rádio, uma panela e outros objetos pessoais.

Os autores, conforme o relato, chegaram por volta das 22 horas e começaram a chutar a porta da residência para arrombar, mas não conseguiram. No entanto, um dos homens quebrou uma das janelas da casa e apontou a arma de fogo em direção à vítima, pedindo para que ela abrisse a porta.

Ao abrir a porta, segundo o boletim, os homens entraram na casa e agrediram o caseiro, causando lesões no rosto e no tórax. Em seguida, ainda de acordo com o boletim, a vítima foi deixada dentro do banheiro.

Ainda conforme o boletim, os bandidos a todo momento pediam informações sobre um cofre, que a vítima disse não possuir. Após a ação criminosa, os autores fugiram a pé. A vítima conseguiu se soltar, por volta das 9 horas, e acionou a PM.

