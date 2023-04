Casal que transportava 40 kg de droga de Apucarana para SP é preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tabletes de maconha estavam no porta-malas de um carro

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 16h, 40 quilos de maconha que estavam sendo levados de Apucarana, no norte do Paraná, para o interior de São Paulo.



continua após publicidade .

Os entorpecentes, divididos em 47 tabletes, estavam em uma caixa guardada no porta-malas de um carro, modelo Honda Civic, que era ocupado por um casal e foi abordado na PR-323, em Sertanópolis, também norte do Estado, segundo a PRE.

-LEIA MAIS: Polícia Civil recupera carreta e tenta encontrar condutor desaparecido

continua após publicidade .

A polícia informou que o casal foi preso e encaminhado para a delegacia do município. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas. A maconha foi apreendida.

fonte: Divulgação/PRE Droga foi entregue na delegacia de Sertanópolis

Outra ocorrência

Quatro homens foram presos pela Rocam da Polícia Militar (PM), no final da tarde desta quarta-feira (26), pelo crime de tráfico de drogas, em uma residência que estava sendo usada para a venda de entorpecentes, na região do Conjunto Habitacional Sumatra, em Apucarana, no norte do Paraná. Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News