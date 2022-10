Casal briga em posto de combustíveis em Apucarana e PM é chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), em Apucarana, no norte do Paraná

A Polícia Militar (PM) foi chamada em um posto de combustíveis após uma mulher ser agredida depois recusar pagar a gasolina do carro do marido e pedir fim do casamento. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no Jardim São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, a vítima contou que saiu para trabalhar com o esposo e, durante o trajeto, revelou a ele que não queria mais dar continuidade ao relacionamento.

-LEIA MAIS: Câmera flagra ação agressiva de ladrões em Apucarana; veja

continua após publicidade .

O casal se deslocou ao posto de combustíveis para abastecer o carro e o homem falou para a mulher pagar a conta da gasolina. Com a recusa dela, eles começaram a discutir e se agrediram, com socos e tapas, segundo a polícia.

Após a confusão, o homem fugiu do local com o carro, um Peugeot, e a equipe policial, sem conhecimento da placa do veículo, não conseguiu encontrá-lo. A vítima resolveu não representar contra ele.

Siga o TNOnline no Google News