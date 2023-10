Casa é destruída pelo fogo no Residencial Cidade Educação; veja vídeo

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 4h via telefone 193. Ao chegarem no local, a casa já estava totalmente incendiada.

Uma casa foi consumida pelo fogo na madrugada desta terça-feira (10), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na Rua Professora Leonina de Rezende Martins, no Residencial Cidade Educação.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 4 horas via telefone 193. Ao chegarem no local, a casa já estava totalmente incendiada.

Testemunhas relataram ao TNOnline que a casa pertenceria a um dos envolvidos no homicídio registrado recentemente no mesmo bairro, na Rua Raul Caetano de Souza. Na ocorrência, Marcelo de Souza, de 33 anos, foi morto a facadas enquanto deixava o filho na residência de sua ex-mulher.

As autoridades, no entanto, ainda não confirmaram essa informação.

