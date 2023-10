Suspeito de estuprar adolescente de 13 anos é preso em Califórnia

A Polícia Civil de Marilândia do Sul prendeu, em Califórnia, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (9), um homem de 47 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 13 anos na cidade. O crime aconteceu no dia 30 de setembro, quando a menina voltava da catequese e seguia para a casa de uma tia. O homem atacou a garota próximo à linha férrea e a arrastou para o meio de uma plantação, onde cometeu o crime.

Conforme a polícia, o homem já tem duas condenações por estupro de vulnerável na cidade de Reserva. Ele cumpriu pena de 9 anos e estava em liberdade há pouco mais de um ano, residindo em Califórnia, onde fez mais uma vítima.

O homem foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Apucarana.

O crime

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe realizava patrulhamento na área central quando uma senhora abordou os policiais e pediu ajuda, informando sobre o crime que a filha havia sofrido. No local, a PM conversou com a adolescente, que estava muito nervosa, e contou o que havia acontecido, fornecendo informações sobre o agressor. O homem era de estatura baixa, branco, com barba por fazer, e estava vestindo uma camiseta roxa com um desenho na frente, além de um boné de cor vermelha.

A adolescente e a mãe foram até o posto de saúde do município para o primeiro atendimento e, em seguida, ambas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana.

