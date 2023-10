Carro com placas de Apucarana se envolve em acidente impressionante

Um acidente impressionante no Centro de São Paulo, que causou a morte de um homem de 32 anos, envolveu um carro com placas de Apucarana. A batida, registrada na madrugada desta segunda-feira (9), no cruzamento das ruas Silva Telles e Mendes Júnior, chegou a repartir o carro ao meio. Veja o vídeo abaixo

Câmeras de segurança filmaram o momento do acidente, que aconteceu por volta das 4h30. Pelos vídeos, é possível perceber que o veículo, um Chevrolet Prisma, estava passando pelo cruzamento e, ao colidir levemente contra um outro carro, bateu violentamente em um poste de energia elétrica e se repartiu ao meio.

A vítima fatal estava no banco de trás e foi arremessada após a colisão. Outros dois homens que estavam no veículo, incluindo o motorista, saíram do carro e fugiram do local, assim como o condutor do outro carro envolvido no acidente. Veja o flagrante registrado por imagens de monitoramento de lojas:

As placas do carro repartido são de Apucarana, no entanto, não há informação que os ocupantes do veículo sejam moradores do município.



A Polícia Militar foi acionada ao local e apreendeu uma arma de fogo falsa. O caso será investigado. O veículo não possuía registro de furto ou roubo, mas a situação não é descartada.

