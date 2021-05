Carreta que tombou na Cristiano Kussmaul é retirada; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Agentes de trânsito de Apucarana informaram no início da noite desta quinta-feira (13), que a carreta carregada com milho que tombou na Avenida Cristiano Kussmaul, no Jardim Interlagos, durante a noite desta quarta-feira, foi retirada. Agora, os dois sentidos da pista estão liberados.

Conforme o relato do condutor da carreta à PM, ele estava transitando sentido bairro/centro, por volta das 18 horas, quando o caminhão retornou em marcha ré e colidiu em um barranco às margens da via.



Após o tombamento, o motorista contratou um guincho para remover o veículo, e após aproximadamente 40 metros da retirada do local do acidente, o caminhão retornou em marcha ré e dessa vez, tombou e colidiu em um poste energia elétrica.

Ainda segundo o motorista da carreta, o prejuízo com o tombamento da carga ficou em cerca de R$80 mil.