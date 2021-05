Caminhão carregado de milho tomba em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na noite desta quarta-feira (12), um caminhão carregado de milho tombou na Rua Cristiano Kussmaul, no Bairro Interlagos, em Apucarana. O registro do acidente foi feito pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Conforme o relato do condutor do caminhão à PM, ele estava transitando sentido bairro/centro, por volta das 18 horas, quando o caminhão retornou em marcha ré e colidiu em um barranco às margens da rua.

Após o tombamento, por volta das 22 horas, o motorista contratou um guincho para remover o veículo, e após aproximadamente 40 metros da retirada do local do acidente, o caminhão retornou em marcha ré e dessa vez, tombou e colidiu em um poste energia elétrica. O veículo permanece no local.

O caminhão ainda não foi retirado do local e o motorista Arlindo lamenta o prejuízo. "Estava vindo de Mauá da Serra para fazer uma entrega na Caramuru. Foi um prejuízo de cerca de R$ 80 mil da caçamba, mas estou bem e graças a Deus. Não me machuquei, nem machuquei outras pessoas. Trabalhar para tentar cobrir o prejuízo", explica.