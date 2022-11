Cardeal Aviz celebra 50 anos de jubileu de ouro em Apucarana

Da Redação

Santa missa está marcada para este sábado (26), na Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Neste sábado (26), às 11 horas, serão celebrados os 50 anos de Jubileu de Ouro de ordenação presbiteral do cardeal Dom João Braz de Aviz, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, no norte do Paraná.

Nascido em Santa Catarina e criado em Borrazópolis, Dom João Braz foi padre em Apucarana por 22 anos (de 1972 a 1994) e bispo também. Atualmente, o cardeal Aviz é prefeito do dicastério para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, em Roma.

O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral de Apucarana, convida a todos para participar da santa missa neste sábado (26).

BIOGRAFIA

Arcebispo nasceu em Mafra (SC), em 24 de abril de 1947. Após frequentar os estudos filosóficos no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, de Curitiba, e na Faculdade de Palmas, completou os estudos teológicos em Roma, junto à Pontifícia Universidade Gregoriana, e foi laureado em Teologia Dogmática junto à Pontifícia Universidade Lateranense, em 1992.



Foi ordenado sacerdote da Diocese de Apucarana em novembro de 1972 e nomeado reitor do Seminário Maior de Apucarana e de Londrina e professor de Teologia Dogmática junto ao Instituto Paulo VI, em Londrina. Foi também membro do Conselho presbiteral e do Colégio dos Consultores, bem como coordenador geral da pastoral diocesana de Apucarana.

Em 6 de abril de 1994, foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória. Foi também bispo de Ponta Grossa e arcebispo de Maringá. Em 28 de janeiro de 2004 foi nomeado arcebispo de Brasília.

