Câmera flagra tentativa de arrombamento em loja de Apucarana; assista

Uma câmera de segurança flagrou uma tentativa de arrombamento em uma loja de roupas femininas localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, bem no centro de Apucarana, no Paraná. As imagens revoltaram a proprietária do estabelecimento que já soma cinco investidas de criminosos. Em quatro situações os autores conseguiram furtar produtos da loja. Assista o vídeo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Lojistas de Apucarana investem em segurança especializada após furtos

A empresária Vera Lucia Pereira conta que a loja é monitorada por seis câmeras, tem alarme e grades reforçadas na vitrine e mesmo assim houve a tentativa de furto, registrada na madrugada de quarta-feira (6). Segundo ela, um outro estabelecimento localizado nas proximidades foi arrombado logo depois e há suspeita de que tenha sido a mesma pessoa. Do local foram levados celulares.

continua após publicidade

Vera é lojista há mais de 30 anos e confessa que os últimos crimes contra sua empresa foram desanimadores. Os últimos furtos foram registrados em maio, dois em apenas um mês. Somados, os prejuízos ultrapassam R$ 1 mil. Ela reclama que a rua onde seu empreendimento está localizado carece de iluminação pública. Segundo ela, essa solicitação já foi feita junto aos órgãos competentes, mas nada mudou até o momento. "Estamos reivindicando iluminação e segurança para podermos trabalhar", reforça.

A empresária optou por não registrar boletim de ocorrência.

Assista o vídeo:

continua após publicidade

Uma câmera de segurança flagrou uma tentativa de arrombamento em uma loja de roupas femininas localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, bem no centro de Apucarana, no Paraná. As imagens revoltaram a proprietária do estabelecimento que já soma cinco investidas de criminosos. Em quatro situações os autores conseguiram furtar produtos da loja. tnonline

Siga o TNOnline no Google News