Câmara de Apucarana volta a discutir duplicação de rodovia

A necessidade de melhorias no projeto de duplicação do trecho urbano da Rodovia BR-376 (Avenida Minas Gerais), na saída de Apucarana para Curitiba, voltou a ser discutida na sessão ordinária desta segunda-feira da Câmara de Apucarana. O projeto, que prevê duas pistas desde as imediações do Estádio Olímpio Barreto até o viaduto do Contorno Sul, numa extensão de 2,5 quilômetros, está em execução sob responsabilidade do Município com recursos financiados pelo governo do Estado.

continua após publicidade

Na semana passada foi aprovado pelo Legislativo Municipal requerimento do vereador Marcos da Vila Reis (PSD) propondo a implantação de acostamentos e ciclovias nos dois lados da pista para facilitar o trânsito de pedestres e ciclistas e servir de apoio para veículos que apresentem problemas mecânicos. Na sessão desta segunda-feira foi aprovado por unanimidade requerimento do mesmo vereador sugerindo a construção também de duas passarelas, uma nas imediações da Unespar e outra na frente da empresa Paranatex. O vereador também sugere a construção de uma alça que dê acesso direto dos veículos rumo a Maringá, sem necessidade de o motorista ter que percorrer longo trecho para fazer o contorno.

-LEIA MAIS: Prefeitura conclui modernização da iluminação nas entradas da cidade

continua após publicidade

“Essas melhorias não constam do projeto técnico, mas como a obra ainda está em andamento, é possível que sejam incluídas enquanto é tempo”, justifica o vereador, que mora na Vila Reis e recebeu apoio de todos os companheiros de Legislativo.

Para o presidente da Câmara, Luciano Molina (PL), no caso das passarelas é sabido que elas trazem muita segurança para as pessoas que precisam passar de um lado para outro da pista. Na frente da Unespar e da Paranatex elas seriam muito importantes, embora muitas vezes o pedestre poderia deixar de usá-las, como acontece em quase todas as cidades. “Mas pelo menos elas estariam lá para dar segurança a quem precisa”, comentou.

Já o vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) conclamou todos os vereadores para ficarem atentos às novas concessões de pedágio que incluem este trecho que está sendo duplicado pela Prefeitura. “Ainda não sabemos como vai ficar, mas é hora de lutarmos e apresentar o que queremos para nossa região”, disse o vereador, manifestando preocupação com a possibilidade de implantação de novas praças de pedágio que prejudiquem os interesses de Apucarana e municípios vizinhos.

continua após publicidade

Entre as principais matérias votadas nesta sessão, vereadores aprovaram projeto de lei encaminhado pelo prefeito Junior da Femac (PSD), que autoriza repasse de recursos no valor de R$ 40 mil à Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) para melhoria de sua estrutura física.

Também foi aprovado projeto do vereador Tiago Lima que torna de utilidade pública o Menorah Moto Clube Cristão.

Conscientiza sobre vitiligo

continua após publicidade

Um dos assuntos que também mereceram destaque na sessão desta segunda-feira foi o vitiligo. A convite do vereador Moisés Tavares (Cidadania), a apucaranense Barbarhat Sueyassu, que tem vitiligo, ocupou a tribuna livre da Câmara para apresentar uma série de informações e dados sobre a incidência da doença, caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos (as células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele) nos locais afetados. A data de 25 de junho é marcada como Dia Mundial do Vitiligo.

Barbarhat Sueyassu, que é modelo e influencer digital, falou sobre a doença e destacou a importância de se levar mais informações à sociedade, inclusive como forma de combater os preconceitos enfrentados diariamente pelas pessoas com vitiligo.

Siga o TNOnline no Google News