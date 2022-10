Barbarhat Sueyassu, conscientizadora do vitiligo

Nascimento: 20/07/1995

Signo: câncer



Estado civil: solteira

Profissão: psicóloga

País: Brasil

Cidade: Apucarana (PR)

Natural de Apucarana, a criadora de conteúdo e conscientizadora do vitiligo Barbarhat Sueyassu, de 27 anos, se destaca nas redes sociais e já integrou campanhas publicitárias de empresas renomadas do Brasil, levando o nome da cidade para diversos cantos do país. Atualmente, por conta da demanda do trabalho como influenciadora, ela vive em São Paulo.

A modelo apucaranense foi diagnosticada com vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele, ainda na infância, quando tinha apenas quatro anos. Porém, não deixou que a doença impedisse suas aspirações.

Ela é formada em Psicologia desde 2018, mas atua como criadora de conteúdo e inspira outras pessoas através de suas redes sociais. Barbarhat soma mais de 84 mil seguidores em seu perfil no Instagram e já integrou campanhas publicitárias de marcas como Ipanema, Havaianas e Natura, além de participar do programa Teleton, no SBT.