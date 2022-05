Boletim: Apucarana registra mais 115 casos de Covid-19

Da Redação

A saúde de Apucarana registrou mais 115 casos de Covid-19 nesta terça-feira (17). Agora o município soma 34.711 diagnósticos positivos da doença. São 51 homens e 64 mulheres que agora estão em isolamento.

Ainda de acordo com a saúde, existem 62 casos em investigação e três moradores de Apucarana estão internados no Hospital da Providência. Entre os novos casos estão cinco crianças com idades de 5 a 11 anos, além de 22 pessoas que tem entre 18 a 29 anos.

O município segue com 548 mortes provocadas pela doença. Na segunda-feira (16), foram 126 novos casos de Covid-19.