Batida deixa motociclista ferido em bairro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um jovem motociclista, de 22 anos, sofreu ferimentos moderados após acidente no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (31). A colisão contra um carro aconteceu na Rua Nova Ukrânia esquina com a Rua Saul Guimarães. No cruzamento, foi recentemente instalado um semáforo.

continua após publicidade .

Conforme testemunhas, o motorista teria realizado uma conversão para a esquerda e o motociclista foi atingido. O motorista do carro disse que teria se atrapalhado com o sol e não percebeu a sinalização existente no local. Ele não ficou ferido

O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital da Providência, com ferimentos moderados. A Polícia Militar (PM) prestou apoio na ocorrência. As causas da batida serão apuradas.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Polícia Civil de Apucarana prende envolvidos em morte de açougueiro

Outro acidente:

Motociclista de 15 anos fica gravemente ferido em Apucarana

Um jovem, de 15 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19 horas, após bater a motocicleta que conduzia contra uma árvore, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte de Apucarana, norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e encaminhou ao Hospital da Providência. O Siate do Corpo de Bombeiros deu apoio no local. Segundo os socorristas, os ferimentos sofridos pelo adolescente são considerados graves.

Siga o TNOnline no Google News