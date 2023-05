Barra de direção pode ter sido usada para espancar e matar gestante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher, de 25 anos, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (5) em Apucarana, norte do Paraná. A vítima foi espancada em sua casa, no Jardim Ponta Grossa, zona norte, e estava grávida. O crime aconteceu na rua Emílio de Menezes. Uma barra de direção pode ter sido a arma usada para matar a moça.

continua após publicidade .

Suelem Aparecida dos Santos Roberto foi encontrada na sala de sua casa com ferimentos na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte. A informação de que a jovem estava grávida foi confirmada pelo Samu à Polícia Militar (PM).

LEIA MAIS: Empresário do Vale do Ivaí é encontrado morto dentro do carro

continua após publicidade .

A vítima estaria no quinto mês de gestação e tem uma filha de oito anos, que estava na escola no momento do crime. O socorro foi acionado por vizinhos que ouviram os gritos da vítima. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local encontraram a jovem morta.

Familiares da vítima foram até o local e foram ouvidos pelos policiais. A gestante morava há mais de um ano na casa, e o irmão da vítima estaria na residência, acompanhado de uma mulher ainda não identificada, momentos antes do crime.

Esse irmão é procurado pela polícia para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, a vítima tinha registro criminal e usava tornozeleira eletrônica. No local do crime, peritos do Instituto de Criminalística encontraram uma peça automotiva - uma barra de direção - que pode ter sido usada para espancar a gestante. A peça deve ser periciada. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Veja a entrevista com o Sargento Ramires. Crime aconteceu na tarde desta sexta-feira no Jardim Ponta Grossa. - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News