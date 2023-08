Audiência pública debate situação dos moradores de rua em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Câmara de Vereadores de Apucarana volta a ficar movimentada na noite desta quarta-feira (23). A partir das 19h30 será realizada audiência pública para debater a segurança pública do município de modo geral, mas com foco às ações de moradores de rua que estariam incomodando a população com furtos, assaltos e brigas ocasionadas pelo consumo de drogas e álcool.

O presidente da Câmara, vereador Luciano Molina (PL), espera grande participação popular neste evento que terá a presença de representantes das polícias militar e civil, da guarda municipal, do Ministério Público, do Judiciário, da Prefeitura, das Igrejas, do empresariado e de segmentos organizados.

O assunto vem à tona em função dos muitos problemas que vêm ocorrendo em Apucarana com aumento de furtos e assaltos ao comércio e residências, incluindo agressões aos cidadãos comuns, envolvendo principalmente moradores de rua.



