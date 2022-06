Atletas de Apucarana se destacam na Meia Maratona de Curitiba

Da Redação

Na manhã deste domingo (12), os experientes atletas de Apucarana, Luís Cláudio de Freitas, Tiago dos Santos Siqueira e Vanderlei dos Santos, participaram da Meia Maratona Internacional de Curitiba, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. A competição foi disputada nas provas de cinco e 10 quilômetros.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes da cidade, disse que os três atletas competiram na Meia Maratona. “Os três representaram o município, conseguiram bons resultados em suas categorias e já estão de olho nas próximas competições da temporada. São competidores que treinam na pista do Complexo Esportivo Lagoão e contam com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.



Luís Cláudio foi destaque na capital paranaense ao conseguir o primeiro lugar na categoria de 40 a 44 anos. O atleta terminou a competição em nono na classificação geral, com o tempo de 1 hora e 15 minutos. Tiago dos Santos alcançou a quinta colocação na categoria de 30 a 34 anos, ficando na 45ª posição na classificação geral, com o tempo de 1 hora e 22 minutos. Vanderlei, por sua vez, terminou a Meia Maratona em 33º lugar na categoria de 40 a 44 anos. O trio de atletas apucaranenses é treinado pela professora Luciane Yoshico.

A Meia Maratona Internacional teve a realização da Thomé e Santos Eventos Esportivos e o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.